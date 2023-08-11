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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 18:02
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, tedavi altına alındı.

        S.D. idaresindeki 34 RU 7927 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yenimahalle Mezarlık kavşağında M.K. yönetimindeki 71 AJ 725 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bir süre trafik akışına kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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