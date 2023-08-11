Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, tedavi altına alındı.
S.D. idaresindeki 34 RU 7927 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yenimahalle Mezarlık kavşağında M.K. yönetimindeki 71 AJ 725 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre trafik akışına kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.