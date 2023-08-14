Kırıkkale Belediyesinden su kesintisi açıklaması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi, kentte son günlerde yaşanan su kesintileri dolayısıyla açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl yaz aylarında günlük su tüketiminin geçen yıla oranla yüzde 150 arttığı belirtildi.

Bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi faaliyetler nedeniyle zaman zaman şebekelerde basınç sorunu yaşandığı aktarılan açıklamada, içme ve kullanma suyunun amacı dışında sulamada kullanılmasının, su sarfiyatını arttırarak suyun yetersiz kalmasına ve vatandaşların mağduriyetine sebep olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kaçak su kullananların tespit edilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Öte yandan, belediyenin abonelerine gönderdiği kısa mesajda da "Sorunu aşmak için Su Birliğinden kapasite artırım çalışmaları son sürat devam etmektedir. Aşırı sıcakların ve bahçe sulamalarının oluşturduğu yoğun su tüketimine bağlı yaşanan kesintilerden dolayı özür diler, göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz." ifadesi yer aldı.