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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 09:22
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Y.E.S., E.K. ve O.O'nun uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

        Kent merkezinde yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

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