Tunceli'ye atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale'den uğurlandı
KIRIKKALE (AA) - Kararname ile Tunceli'ye atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, uğurlama töreninin ardından Kırıkkale'den ayrıldı.
Valilikte düzenlenen törende, Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, il protokolü ve valilik personeliyle tek tek vedalaştı.
Törene katılanlardan ve tüm Kırıkkalelilerden helallik isteyen Vali Tekbıyıkoğlu, ardından kentten ayrıldı.