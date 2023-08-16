GÜNCELLEME - Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir fabrikada fuel oil tankında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.

Yeni sanayi sitesinde savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir fabrikada fuel oil tankında yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Kırıkkale ve Yahşihan belediyeleri ile MKE AŞ'ye ait itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık, polis ile özel firmalara ait vinç ve iş makineleri yönlendirildi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü, yangın sonucu fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Yangında, hafif şekilde yaralanan işçilerden M.B. (35) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilere, "Herhangi bir can kaybı yok, o sevindirici. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.