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        AK Parti'li Şen, Kırıkkale'de konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 16:16
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        AK Parti'li Şen, Kırıkkale'de konuştu:
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        KIRIKKALE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, il teşkilatlarının, belediyelerin ve milletvekillerinin sürekli sahada olduklarını belirterek, "Bu süreçte sıkılmamış bir tek el, çalınmamış bir tek kapı ve girilmemiş bir tek gönül bırakmayacağız." dedi.

        AK Parti'nin organize ettiği "2023 Şehir Buluşmaları" etkinliği kapsamında Kırıkkale'ye gelen Şen, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Engin Pehlivanlı'dan bilgi aldı.

        AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve Şen, daha sonra il binasında partilerle bir araya geldi, Zafer Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

        Şen, ardından beraberindeki Kaplan ve Pehlivanlı ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya ziyarette bulundu. Saygılı, Şen'e MPT-76 Milli Piyade Tüfeği'nin maketini hediye etti.

        Mustafa Şen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin Türk savunma sanayinin üssü olma yolunda emin adımlarla devam ettiğini söyledi.

        Kırıkkale'nin zaten silah fabrikasının bulunduğu çok önemli bir yer olduğuna dikkati çeken Şen, "Şimdi ROKETSAN, jandarmanın yapacağı tesislerle çok daha önemli bir seviyeye doğru geliyor. Türkiye'nin savunma üslerinden birisi olmak, gerçekten Kırıkkaleliler olarak gurur vesilesi." diye konuştu.

        Şen, bugün şehir buluşmaları kapsamında Kırıkkale'de olduklarını belirterek, şehir buluşmalarının AK Parti devrimin en önemli ayaklarından biri olduğunu söyledi.

        - "Seçimden seçime çalışan bir parti değiliz"

        AK Parti'nin yaptıklarını akademik kitapların önceki yıllarda "sessiz devrim" olarak yazdığını aktaran Şen, şöyle devam etti:

        "Bu devrim sesli ya da sessiz ama bir devrim olarak devam ediyor. Onun en önemli unsurlarından birisi de bu şehir buluşmalarıdır. AK Parti olarak seçimden seçime çalışan bir parti değiliz. Seçim biter, ertesi gün biz öbür seçime başlarız. Nitekim öyle olmuştur. Seçim yapıldı, ertesi gün Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bizi MYK toplantısına çağırdı. Toplantı başladı ve seçim startı verdi. Halbuki biz dün akşam seçimdeydik zaten. 'Yerel seçimler' dedi ve startını verdi. O gün bu gündür de çalışıyoruz. Yani seçim bitti seçime çalışıyoruz. Bu AK Parti'dir. 'AK Parti nasıl her zaman, her seferinde kazanıyor' diye birileri bunun sırrını merak ediyorsa sırrı bu arkadaşlar."

        Seçime kadar Türkiye'deki bütün şehirleri birkaç defa dolaşmış olacaklarını ifade eden Şen, "İl teşkilatlarımız, belediyeler ve milletvekillerimiz sürekli sahadalar. Seçim sürecinde sıkılmamış bir tek el, çalınmamış bir tek kapı ve girilmemiş bir tek gönül bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Şen, şöyle devam etti:

        "Biz bir gönül hareketiyiz ve gönüllü hareketiz. Bizim teşkilat mensuplarımız gönüllü olarak burada bulunurlar, Allah rızası için çalışmalarını yaparlar. Nöbet değişimi geldiğinde yeni kardeşlerine nöbeti devrederler, onların arkasına geçer ve çalışmaya devam ederler. Bu böyledir ve böyle de devam edecektir. Bu çerçevede, başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'deki önemli belediyeleri alacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Geçen seçimde bizden giden belediyeler oldu. Onları geri alacağımızı düşünüyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Buna yeni belediyeler ekleyeceğiz."

        Şen, yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak devam edeceklerini vurgulayarak, Cumhur İttifakı mensubu olan kardeş partileriyle yer yer iş birliklerinin olacağını, partilerin bazen de tek başına seçime gireceklerini aktardı.

        - "Çalışacağız ve halkımız bizi tercih edecek"

        Bazen de bir işbirliği yapıp, beraber karar alarak o karara göre bir aday belirleneceğini dile getiren Şen, "Bunları seçim sürecinde daha yakından takip edeceksiniz. Bunu söylerken bizden çıkan belediyeleri tekrar geri alma planları yapıyoruz. Çalışacağız ve halkımız bizi tercih edecek. Geçen sefer Türk milleti öyle tercih etti. Başımızın üstünde, hiçbir sorun yok. Milletimiz öyle diyorsa. Türk milleti büyük bir millettir. Onun kararı güzeldir. Benden yana karar vermese de kararı doğrudur. Ondan hiçbir şüphemiz olmadı. Cumhurbaşkanımız bunu sık sık söyler. 'Aziz milletim' diyerek atıfta bulunur. Türk milletine ve Türk milletinin kararını her zaman baş tacı yapar." diye konuştu.

        Şen, son seçimde birinci turda cumhurbaşkanlığı oy oranı yüzde 49,5 olarak açıklandığında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynısını söylediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Halbuki bizim iflah olmaz muhalefet partilerimiz, 'Asla milli iradeyi anlamamış, demokrasiyi içine sindirememiş, işte şunu yapacak, bunu yapacak, oldu bittiye getirecek' diyorlardı. Cumhurbaşkanımız, 'Aziz milletimiz böyle irade buyurmuştur, milli irade budur ve başımızın üstündedir. 15 gün sonraki seçime hazırlanacağız.' dedi. Ne dedi Amerika'daki ağa babaları olan bir gazete? 'Siz diktatör diktatör diyordunuz da diktatörler ikinci tura gitmez.' Gerçek demokrat, bu memleketin faşistleri ve diktatörleri kimlermiş, birçok seçimi kaybedip halen koltuğunu korumaya çalışanlar kimlermiş bunu aziz milletimiz ve Türk milleti gördü."

        Şen, ardından MKE AŞ Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

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