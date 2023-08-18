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        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas görevine başladı

        Valiler Kararnamesi ile Kırıkkale Valiliğine atanan Mehmet Makas, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:51
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        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas görevine başladı
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        KIRIKKALE (AA) - Valiler Kararnamesi ile Kırıkkale Valiliğine atanan Mehmet Makas, görevine başladı.

        Erzincan Valiliğinden Kırıkkale Valiliğine atanan Makas, valilik bahçesinde tören mangası tarafından karşılandı, vali yardımcıları, kaymakamlar ve protokol üyeleriyle selamlaştı.

        Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın teklifleriyle Kırıkkale Valiliğine atandığını söyledi.

        Bugün fiili başlangıcı yaptıklarını aktaran Makas, şöyle konuştu:

        "Kırıkkale'ye Vali olarak hizmet edebilmek bizim için bir şereftir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla insanımıza hizmet edeceğiz. Hangi makam ve mevkide bulunursak bulunalım, önemli olan gönüllere girebilmek, gönüllerde bir makam sahibi olabilmek. Bu bağlamda hemşehrilerimizin gönlünde taht kurmaya bakacağız. Her şeyden önce insanımıza hizmet edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimi selamlıyorum. Burası halkın kapısı olacak. Bunu iyi bilsinler. Vilayet makamı da milletin evi olacak. Bu şiarla çalışacağız. Hep beraber yöneteceğiz ve beraber karar alacağız."

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