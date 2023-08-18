Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkezdeki sorumluluk sahası içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticari yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda bir evin bahçesi ve eklentilerinde yaptığı aramada, 96 kök kenevir, 104 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.