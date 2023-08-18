Kırıkkale'de iki kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
O.C. idaresindeki 15 ACE 986 plakalı kamyon, Kırıkkale-Yozgat kara yolunun 57. kilometresinde, M.İ'nin kullandığı 45 AHR 710 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonlardan biri yola devrildi, diğeri de şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyondaki yolculardan C.C. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüler, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.