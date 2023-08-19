Kırıkkale'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Yenişehir Mahallesi 222. Sokak'taki bir apartmanda ailesiyle yaşayan H.K, kardeşiyle oynadığı sırada 3. kattaki balkondan dengesini kaybederek toprak zemine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, yoldan geçen taksiyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edileceği belirtilen H.K'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Hatay'dan gelerek Kırıkkale'ye yerleştiği öğrenildi.