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        Yahşihan'da marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:42 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:42
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        Yahşihan'da marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekiplerince zincir ve yerel marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilen iş yerlerine ceza kesildi.

        Yahşihan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yapılan market denetimlerinde tarihi geçmiş ürün satışına izin verilmediği belirtildi.

        Zabıta müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerle son kullanma tarihi geçen ürün bulunduran iş yerlerine cezai işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, "Ekipler, el konulan ürünleri ise imha ediyor. Bir zincir markette yaptığı denetimler sonucu son tüketim tarihi geçmiş paketli gıdalar, süt, un ve kuru gıda maddesi gibi ürünlerin vatandaşa ulaşmadan imhası gerçekleştirildi. Hemşehrilerimizden isteğimiz, alışverişlerinde ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri ve tarihi geçmiş ürünleri ilgili yerlere bildirmeleridir." ifadesi kullanıldı.

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