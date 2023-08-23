Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, apartman görevlileriyle buluştu

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçedeki apartman görevlileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkyılmaz, bir restoranda gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısında, görevlilerle görüş alışverişinde bulundu.

İlçede yaptıkları projeler hakkında bilgi veren Türkyılmaz, fedakarlık gerektiren bir hizmette bulunan apartman görevlilerinin önemine dikkat çekti.

Türkyılmaz, "Günden güne gelişmekte olan güzel ilçemizde görev yapan kıymetli apartman görevlilerimiz başımızın tacıdır. Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyorum. Sizlerle istişare etmemiz ve vatandaşlarımızın düşüncelerini bizlere aktarmanız son derece önemlidir. Sizlere bu anlamda teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.