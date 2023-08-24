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        Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nden İl Emniyet Müdürü Başbuğ'a ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:50 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:54
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        Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nden İl Emniyet Müdürü Başbuğ'a ziyaret
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü yönetici ve sporcuları, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kulüp Başkanı Talat Akbulut'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Başbuğ, her zaman sporcuların yanında olacaklarını ve destek vereceklerini belirtti.

        Başarılı kick boksçulara katılacakları şampiyonalarda başarılar dileyen Başbuğ, sporculara çeşitli hediyeler verdi.

        Akbulut ile antrenörler Adem ve Mustafa Ayten de Başbuğ'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

        Ziyarette, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Yaman da yer aldı.

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