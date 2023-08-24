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        Topuklu ve ince burunlu ayakkabı, ayak başparmağında çıkıntıya yol açabilir

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:50 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:50
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        Topuklu ve ince burunlu ayakkabı, ayak başparmağında çıkıntıya yol açabilir
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        KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Deniz Canbeyli, topuklu ve ince burunlu ayakkabıların, kadınlarda ayak başparmağı çıkıntısını artırdığını söyledi.

        Canbeyli, AA muhabirine, ayak başparmağında görülen ve halk arasında "ayakta çıkıntı" olarak bilinen deformiteyle sıklıkla karşılaştıklarını belirtti.

        Ayak başparmağı şişliği olarak niteledikleri deformitenin başparmağın rotasyonu ve dışa dönmesinden oluşan bir kompleks olduğuna dikkati çeken Canbeyli, "Buna 'halluks valgus' adını vermekteyiz. Ayak başparmağı deformitesi, toplumda sık görülüyor. Daha çok kadınlarda olmakla birlikte genetik geçiş önceliği bulunmakta." dedi.

        Hastaların ayaklarında ağrı ve şekil bozukluğu şikayetiyle kendilerine başvurduğunu anlatan Canbeyli, "Ayağı görür görmez tanısını koyabiliyoruz fakat tanıda radyolojik yöntemlerden de yararlanıyoruz. Radyolojik yöntemleri, hastalığın sınıflandırmasını ve tedavi planlamasını yapmak için kullanıyoruz." diye konuştu.

        - "Açıların artışına bağlı olarak cerrahi tedavi gereksinimi artmaktadır"

        Canbeyli, ayak başparmağı deformitesinin hem 10-18 yaş arasında hem de yetişkinlik döneminde karşılarına çıktığını aktardı.

        Tedavi yaklaşımlarının yaşa, hastanın şikayetlerine ve ayaktaki deformitenin açısal ölçümlerine bağlı olarak değiştiğini anlatan Canbeyli, "10-18 yaş arası dönemde konservatif tedavi dediğimiz daha çok ayakkabı modifikasyonuyla tedavi etmekteyiz. Yine açıların artışına bağlı olarak cerrahi tedavi gereksinimi artmaktadır. Bu problem, yumuşak doku prosedürleri dediğimiz cerrahi tedaviyle bazı açısal deformitelere kadar çözülebilmekte. Daha ileri derecede kemikte kesi yaparak düzeltmemiz gerekebiliyor." ifadelerini kullandı.

        - Düz tabanlık ve serebral palsi gibi hastalıklara da eşlik edebiliyor

        Canbeyli, ayak başparmağı deformitesinin içsel ve dışsal etkenlere bağlı olarak görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık yüzde 70'inde genetik yatkınlık söz konusu. Yani anne, baba veya dedede bu problemi görebiliyoruz. Bunun dışında düz tabanlık ve çocuklarda gördüğümüz serebral palsi gibi hastalıklarda da bu problem eşlik edebiliyor. Dış nedenlerde de özellikle kadınlarda daha sık görülüyor. Topuklu ve ince burunlu ayakkabı tercihi hastalığın görülme sıklığını arttırmakta. Omurga deformitelerinin, ayak başparmağı deformitesini artırdığı yönünde kitabi bir bilgi yok. Fakat literatür taraması yaptığımızda özellikle omurga deformitesi olan dansçılarda daha fazla ayak deformitesi görüldüğünü görebiliyoruz."

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