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        Kırıkkale'de motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 09:10 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:15
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        Kırıkkale'de motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece fark edilmeleri amacıyla motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı.

        Trafik Tescil ve Denetleme ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen denetimde motosiklet ve bisiklet sürücüleri durduruldu.

        Ekipler, sürücüleri kask kullanmaları ve gece saatlerinde reflektif özellikli yelek kullanımı konusunda uyardı.

        Denetimlerde, 34 sürücüye reflektif özellikli yelek hediye edildi.

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