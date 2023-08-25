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        Bahşılı Belediyesinden halk otobüslerine yakıt desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:53 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:53
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        Bahşılı Belediyesinden halk otobüslerine yakıt desteği
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        KIRIKKALE (AA) - Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, özel halk otobüsü sahiplerine 700 litre yakıt desteğinde bulundu.

        Başkan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakıta gelen artışları sübvanse etmeye çalıştıklarını belirtti.

        İlçe hizmet veren 12 özel halk otobüsü sahibine iki kez olmak üzere toplam 700 litre mazot desteği yaptıklarını aktaran Tekin, desteğin eylül ayına kadar devam edeceğini dile getirdi.

        Tekin, ayrıca okul servislerinin yine ücretsiz devam edeceğini kaydetti.

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