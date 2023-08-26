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        Kırıkkale'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan genç kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:21 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:21
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        Kırıkkale'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan genç kurtarıldı
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 17 yaşındaki Mustafa Teke kurtarıldı.

        Doğanay Mahallesi'nde serinlemek için Kızılırmak'a giren Mustafa Teke, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

        Nehir ortasındaki adacıktan sarkan söğüt dalına tutunan genci gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri Teke'yi kurtardı.

        Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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