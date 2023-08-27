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        Kırıkkale'de silahlı kavgada bir kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 22:29 Güncelleme: 27.08.2023 - 22:41
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        Kırıkkale'de silahlı kavgada bir kişi öldü
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaletepe Mahallesi 1036. Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katında yaşayan İ.Y, evinde tartıştığı A.B'yi (43) tabancayla vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, A.B'nin öldüğünü belirledi.

        A.B'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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