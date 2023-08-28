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        Softbol Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:40 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:40
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        Softbol Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen 2023 Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Softbol Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya, Bursa, Ankara, İstanbul, Denizli, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Giresun, Sinop, Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Samsun'dan 16 takımda 192 sporcu katıldı.

        Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve Softbol Federasyonu Başkanı Nahit Şahin'in katıldığı ödül töreninde, dereceye giren Bursa, Balıkesir, Samsun ve Gaziantep'ten katılan takımlara ödülleri verildi.

        Müsabakalar öncesinde depremzedeler için düzenlenen saygı yürüyüşünün ardından sporculara yönelik Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda etkinlik de gerçekleştirildi.

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