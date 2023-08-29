Kırıkkale'de freni boşalan tanker eve çarparak durabildi
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir sürücü, park ettiği akaryakıt tankerinin rampa aşağı hareket edip evine çarpması sonucu yaralandı.
H.A'nın Yuva Mahallesi 2504. Sokak'a park ettiği 06 AH 4407 plakalı akaryakıt tankeri, freninin boşalması sonucu rampa aşağı hareket etti.
Tanker, sürücünün sokaktaki müstakil evine çarparak durabildi. Evin duvarının yıkıldığı kazada, tankerin bir kısmı da eve girdi.
Kaza sırasında evde bulunan ve hafif yaralanan H.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.