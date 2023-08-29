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        Kırıkkale Valisi Makas, Bahşılı ilçesini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 09:50 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:58
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        Kırıkkale Valisi Makas, Bahşılı ilçesini ziyaret etti
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ilçe ziyareti kapsamında, Bahşılı Kaymakamlığı ve belediyeye ziyarette bulundu.

        Makas, ilçeye gelişinde Vali Yardımcısı ve Bahşılı Kaymakam Vekili Ahmet Ferhat Özen, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ile yetkililer tarafından karşılandı.

        Özen'den ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan, ardından belediyeyi ziyaret eden Vali Makas'a, Belediye Başkanı Tekin tarafından brifing verildi.

        Makas, ardından belediyenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve kurum amirleri ile bir araya geldi.

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