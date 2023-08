Kırıkkale Valisi Makas'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makas, mesajında, aziz milletin bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Tarihin kaydettiği ender zaferlerden 30 Ağustos Zaferi'nin, milli birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihi bir ispatı olduğuna dikkati çeken Makas, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, vatan ve hürriyet aşkı, bayrak sevgisi gibi değerleri her şeyden üstün tutarak düşmana karşı gözlerini kırpmadan mücadele veren aziz Türk milletinin var oluş öyküsü, ümidi tükenmiş binlerce insanın tüm dünyaya baş kaldırışıdır. Dün olduğu gibi bugün de her yerde ve her ferdimizle devletimizin bekası ve refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya, evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında olmaya her zamankinden daha fazla kararlıyız."