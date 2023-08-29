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        Kırıkkale'de bir kişi polisin takibiyle dolandırılmaktan kurtuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:31 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:50
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        Kırıkkale'de bir kişi polisin takibiyle dolandırılmaktan kurtuldu
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis, 66 yaşındaki kadının ziynet eşyalarını dolandırıcılara vermesini engelledi.

        Şerife Ü'yü telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, oğlunun bir suça karıştığı için para göndermesi gerektiğini öne sürdü.

        Bunun üzerine evindeki 3 bilezik ve 3 tam altınını alıp Çullu Mahallesi'nden çarşıya gitmek için dolmuşa binen Şerife Ü'nün kızı şüphelenerek durumu polise bildirdi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadının eşkalini kentteki kuyumculara bildirdi ve dolmuş sürücüleriyle irtibata geçti.

        Polis, altınlarını bozdurup parayı şüphelinin verdiği hesaba yatırmak için Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcuya geldiğini öğrendiği Şerife Ü'yü dolandırılmaktan kurtardı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen kadına altınları teslim edildi.

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