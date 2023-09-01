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        Kırıkkale Valisi Makas lavanta hasadına katıldı

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Bahşılı ilçesi Karaahmetli köyünde lavanta hasadı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:21
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        Kırıkkale Valisi Makas lavanta hasadına katıldı
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Bahşılı ilçesi Karaahmetli köyünde lavanta hasadı yaptı.

        Makas, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Zübeyde ve Mehmet Bozkurt'a ait yaklaşık 12 dönümlük lavanta tarlasındaki hasat programına katıldı.

        Burada konuşan Makas, Allah'ın çalışana verdiğini belirterek, o inanç ve şiarla yürüdüklerini söyledi.

        En iyi vatanseverin, görevini en iyi yapan olduğuna dikkati çeken Makas, şunları aktardı:

        "Vatanseverliklerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile memleketin derdiyle dertlenen Zübeyde Hanım'a teşekkür ediyorum. Neme lazımcı olmamışlar. Bir tarafta tıbbi aromatik bitkiler, bir tarafta da ata tohumları bağlamında biz ona, o da bize destek olmuş. Evinde oturabilirdi, keyif çatabilirdi ama kendisi üretmeye devam etmiş. Elimizde çok bakir bir Anadolu toprağı var ama neme lazımcılık çoğaldığından dolayı fazlaca bunu çeşitlendiremiyoruz. Bu kapsamda lavanta tarlasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da 2018'de hazırlanan lavanta tarlasının 2019 yılında ürün vermeye başladığını dile getirdi.

        Elde edilen ürünün piyasaya arzıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Yılmaz, "Zübeyde Hanım birçok eğitim sertifikası olan çiftçimiz. Yaptığımız bütün çalışmalarda Zübeyde Hanım gibi çiftçileri yanımızda bulundurmaya çalışıyoruz. Ayrıca lavanta tarlasını bu yıl 150-200 bin arası vatandaşın ziyaret ettiği ifade edildi. Buradan elde edilen lavanta desteleri bir çiçekçi firmasına pazarlanıyor. Yine yağlık ve bazı aromatik ürünlerin içinde kullanılmaktadır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından lavanta hasadı yapan Makas ve beraberindekiler, daha sonra Hasan Tarık Bozkoyun'a ait salatalık, soğan, domates ve patlıcan tarlalarını gezerek üreticiden bilgi aldı.

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