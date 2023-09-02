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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 20:25 Güncelleme: 02.09.2023 - 20:46
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler tedavi altına alındı.

        Hüseyin B. idaresindeki 71 DV 053 plakalı otomobil, Millet Bulvarı Rektörlük Kavşağı'nda Ahmet E'nin kullandığı 06 EE 2371 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarında sıkışan sürücüler yaralandı.

        Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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