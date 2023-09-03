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        Kırıkkale'de kalorifer borusu ile duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

        Kırıkkale'de bacağı kalorifer borusu ile duvar arasına sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 08:58 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:07
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        Kırıkkale'de kalorifer borusu ile duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bacağı kalorifer borusu ile duvar arasına sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Çalılıöz Mahallesi 360. Sokak'taki evlerinde oyun oynadığı sırada E.C'nin bacağı kalorifer borusu ile duvar arasına sıkıştı.

        Çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayan aile, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

        İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

        Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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