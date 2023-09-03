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        Kırıkkale'de makaron, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:32 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:32
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        Kırıkkale'de makaron, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 22 bin 80 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 440 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü, 20 litre etil alkol ve 11,5 el yapımı içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün ve sigara kaçakçılığının deşifresine yönelik Yahşihan ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 22 bin 80 dolu makaron ve 440 TAPDK bandrolü bulundu.

        Gözaltına alınan G.G.E. ve H.İ.V. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ekipler, kaçak ve sahte alkol ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında ise Cumhuriyet Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri park halindeki bir otomobilde yaptığı aramada, 20 litre etil alkol, 11,5 litre el yapımı içki ve bir miktar anason ele geçirdi.

        Şüpheliler Ş.A. ve Y.Ş, gözaltına alındı.

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