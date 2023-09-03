Kırıkkale'de meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
E.E. idaresindeki 28 ABN 672 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 21. kilometresinde önünde seyreden Y.B'nin kullandığı 34 CVT 579 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 34 CVT 579 plakalı araç, K.K. yönetimindeki 38 RF 750 plakalı otomobile, 38 RF 750 plakalı otomobil de A.A. idaresindeki 03 BL 541 plakalı minibüse çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan F.T, U.K.T, G.S.T, İ. E. ve M.E. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kırıkkale-Çorum kara yolunun 18. kilometresinde de H.Ö. idaresindeki 52 DZ 453 plakalı otomobil, önünde seyreden M.K'nin kullandığı 34 BCY 353 plakalı cipe ve C.Ö. yönetimindeki 71 ACR 374 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, Z.M, A.Ö. ve S.Ö. yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.