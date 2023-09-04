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        Kırıkkale'de okullarda uyum eğitimi başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:02
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        Kırıkkale'de okullarda uyum eğitimi başladı
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında ilk ders zili çaldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Mehmet Uzelli İlkokulu'nda öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle yakından ilgilenen Telefoncu, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer verildiğini belirtti.

        Telefoncu, bugün okula ilk defa adım atan ilkokul öğrencileriyle birlikte olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Onların okulla, öğretmenleriyle tanışmaları çok önemli. Bu konuda öğretmenlerimiz gereken özveriyi zaten gösteriyor. Ailelerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Tüm meslektaşlarımızla birlikte çocuklarımızın sorunsuz bir şekilde eğitim öğretimlerine başlamak ve dönemi de bu şekilde tamamlamanın gayreti içerisinde olacağız. Velilerimizin gözü arkada kalmasın. Çocuklar artık bizlere emanet. Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları ise 11-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Liseye başlayan öğrenciler ve velileri için de etkinlikler planlandı."

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