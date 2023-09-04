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        Kırıkkale'de seyir halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu

        Kırıkkale'de seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 21:53 Güncelleme: 04.09.2023 - 21:56
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        Kırıkkale'de seyir halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu
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        Fatih C. idaresindeki 25 DA 869 plakalı cam yüklü kamyonetin, Kırıkkale-Çorum kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park ederek itfaiye ve polise haber verdi.

        Yangın, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında sonucu kamyonette büyük çapta hasar oluştu.

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