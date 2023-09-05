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        Yahşihan'da bayat ekmekler barınaktaki hayvanlara yiyecek oluyor

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından birçok noktaya yerleştirilen bayat ekmek kutularındaki ekmekler barınaklardaki kedi ve köpeklere ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:47 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:47
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        Yahşihan'da bayat ekmekler barınaktaki hayvanlara yiyecek oluyor
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        Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, kutular sayesinde hem tonlarca ekmeğin çöpe gitmesinin engellendiğini hem de sokak hayvanlarının karnının doyduğunu belirtti.

        Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana yaptıkları farkındalık projelerine devam ettiklerini aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

        "Ekmek israfıyla ilgili duyarlılık oluşturarak, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Ekmek israfının önüne geçmek ve sokak hayvanlarımızı da düşünmek amacıyla bayat ekmek kutularımızı ilçemizin her noktasına yerleştirmiştik. Proje kapsamında bayat ekmekleri kutuların içinde biriktiriyoruz. Görevlilerimiz, belirli günlerde bu ekmekleri topluyor, hayvan barınaklarına ve ilgililerine teslim ediyor. Vatandaşlarımız yıllardır bu uygulamayı çok sevdi. Duyarlılıklarından dolayı Yahşihanlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

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