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        Kırıkkale'de 4. organize sanayi bölgesi için ön onay alındı

        AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, kente kurulması planlanan 4. organize sanayi bölgesi için ön onayın çıktığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:39 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:39
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        Kırıkkale'de 4. organize sanayi bölgesi için ön onay alındı
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        Kaplan, yazılı açıklamasında, il başkanlığı döneminde önceki dönem AK Parti milletvekili Ramazan Can ve önceki Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile girişimlerde bulundukları 4. organize sanayi bölgesi projesi için yaptıkları son görüşmeler neticesinde 31 Ağustos 2023 tarihli yazı ile bakanlıkça ön onay verilerek, yer belirleme sürecinin başlatıldığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve emeği geçenlere teşekkür eden Kaplan, organize sanayi bölgesinin hayırlı olmasını diledi.

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