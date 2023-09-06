Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Yahşihan'da köy, mezra ve yaylada yaşayan vatandaşlara mobil sağlık hizmeti

        Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce ilçeye bağlı 7 köy, mezra ve yaylada yaşayan vatandaşlara haftanın 3 günü mobil sağlık hizmeti sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahşihan'da köy, mezra ve yaylada yaşayan vatandaşlara mobil sağlık hizmeti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlçe Sağlık Müdürlüğü Mobil Sağlık ekibi, ziyaret ettikleri köylerde sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşların kan şekeri ve tansiyon takiplerini yapıyor.

        Ayrıca kronik hastalıklara karşı eğitim veren ekip, ilaç kullanımları konusunda da vatandaşlara destek veriyor.

        Köy ziyaretlerine katılan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, ebe İlkay Durmaz ve sağlık memuru Ahmet Çakıl, sağlık hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinliyor.

        Mobil sağlık hizmeti alan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Dijital TL için geri sayım
        Dijital TL için geri sayım
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 4. organize sanayi bölgesi için ön onay alındı
        Kırıkkale'de 4. organize sanayi bölgesi için ön onay alındı
        Yahşihan'da bayat ekmekler barınaktaki hayvanlara yiyecek oluyor
        Yahşihan'da bayat ekmekler barınaktaki hayvanlara yiyecek oluyor
        Kırıkkale'de hareket halindeki cam yüklü kamyonet yandı
        Kırıkkale'de hareket halindeki cam yüklü kamyonet yandı
        Kırıkkale'de seyir halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu
        Kırıkkale'de seyir halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralan...
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralan...
        Kırıkkale'de okullarda uyum eğitimi başladı
        Kırıkkale'de okullarda uyum eğitimi başladı