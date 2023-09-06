Yahşihan'da köy, mezra ve yaylada yaşayan vatandaşlara mobil sağlık hizmeti
Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce ilçeye bağlı 7 köy, mezra ve yaylada yaşayan vatandaşlara haftanın 3 günü mobil sağlık hizmeti sunuluyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü Mobil Sağlık ekibi, ziyaret ettikleri köylerde sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşların kan şekeri ve tansiyon takiplerini yapıyor.
Ayrıca kronik hastalıklara karşı eğitim veren ekip, ilaç kullanımları konusunda da vatandaşlara destek veriyor.
Köy ziyaretlerine katılan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, ebe İlkay Durmaz ve sağlık memuru Ahmet Çakıl, sağlık hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinliyor.
Mobil sağlık hizmeti alan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.