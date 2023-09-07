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        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:59 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:59
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        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        M.Ö. idaresindeki 06 CPF 179 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun kara yolu Kimeski Kavşağı'nda trafik levhaları ve bariyerlere çarparak yola devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araçtaki B.T.Ö, M.A.Ö. ve N.A.Ö. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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