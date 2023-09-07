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        Kırıkkale'de otomobilin yaya ve park halindeki araçlara çarpması kameraya yansıdı

        Kırıkkale'de bir otomobilin yaya ve otomobile çarpıp iki otomobilin üzerine düştüğü kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:35 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:35
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        Kırıkkale'de otomobilin yaya ve park halindeki araçlara çarpması kameraya yansıdı
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        Sürücüsü belirlenemeyen 43 UY 939 plakalı otomobil, Turgut Reis Caddesi'nde bir otoparka girdiği sırada, yaya F.M.Ç. ve otoparktan çıkan E.G'nin kullandığı 06 VGC 81 plakalı otomobile çarparak park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan F.M.Ç. hastaneye kaldırıldı.

        Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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