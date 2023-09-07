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        Yahşihan'da belediyenin yaptırdığı kuş evlerini çocuklar boyadı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından yaptırılan kuş evleri, çocuklar tarafından boyandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:07
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        Yahşihan'da belediyenin yaptırdığı kuş evlerini çocuklar boyadı
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan Geçici Hayvan Barınağı'nda düzenlenen boyama etkinliğinde çocuklar kuş evlerini rengarenk boyadı.

        Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çocuklara pamuk şeker ikram etti.

        Boyanan kuş evleri çocuklara hediye edildi.

        Türkyılmaz, "Kendileri küçük, yürekleri kocaman çocuklarımız ve aileleri ile birlikte boyama etkinliğinde bir araya geldik. Katılım sağlayan herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hayvanseverliğiyle tanınan bir ilçeyiz. O yüzden bu tür etkinliklere her zaman önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

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