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        Kırıkkale'de FETÖ üyesi firari 3 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:16
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        Kırıkkale'de FETÖ üyesi firari 3 hükümlü yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan E.A, O.M. ve T.Y'yi kent merkezindeki ikametlerinde yakaladı.

        Haklarında 6'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmenler E.A, O.M. ve T.Y. işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.

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