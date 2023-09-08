Kırıkkale'de FETÖ üyesi firari 3 hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Giriş: 08.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:16
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan E.A, O.M. ve T.Y'yi kent merkezindeki ikametlerinde yakaladı.
Haklarında 6'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmenler E.A, O.M. ve T.Y. işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.