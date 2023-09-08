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        Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yapan 10 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:39
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        Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yapan 10 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında 10 şüphelinin sosyal medya hesabından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.

        Ekipler, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 2'si ruhsatlı 4 tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 736 dolu tabanca fişeği ve 18 boş kovan ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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