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        Kırıkkale'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:10 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:18
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        Kırıkkale'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan D.S'yi kent merkezinde yakaladı.

        Hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen D.S, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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