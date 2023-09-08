Kırıkkale'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 08.09.2023 - 15:10 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:18
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan D.S'yi kent merkezinde yakaladı.
Hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen D.S, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.