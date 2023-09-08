Kırıkkale'de elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Kırıkkale'de binanın 3. katına halatla çektiği cam balkon malzemesinin yüksek gerilim hattına teması sonucu elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A.T. (17), Kaletepe Mahallesi 965. Sokak'taki apartmanın 3. katında montajını yapmak üzere halatla yukarı çektiği cam balkon malzemesinin yüksek gerilim hattına teması sonucu elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri sevk edildi.
Yaralanan işçi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balkonda çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polis, kopan hattın çevresinde önlem aldı.