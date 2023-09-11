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        Kırıkkale'de 4 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli asayiş suçlarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 135 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:51
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        Kırıkkale'de 4 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 4-10 Eylül'de asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 135 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü mahkemece tutuklandı, 131 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 6 zanlının yakalandığı operasyonlarda, 18 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

        Ayrıca, ruhsatsız 3 tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

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