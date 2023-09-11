Kırıkkale'de 4 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
Kırıkkale'de çeşitli asayiş suçlarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 135 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 4-10 Eylül'de asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 135 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü mahkemece tutuklandı, 131 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 6 zanlının yakalandığı operasyonlarda, 18 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
Ayrıca, ruhsatsız 3 tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.