Kırıkkale'de okul çevrelerinde 80 polis görevlendirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasının yanı sıra ilk, orta ve lise çağındaki çocuk ve gençlerin narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması amacıyla denetimlerin başladığı belirtildi.

Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla bugün itibariyle denetimlerin başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim öğretim yılı boyunca denetimlerimize devam edilecektir. Bu kapsamda ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan 129 okul ve çevresinde 40 motorize polis ekibi, toplamda 80 personelle görev yapılmaktadır. Ayrıca yine okullarımızda meydana gelebilecek olaylardan hızlı bir şekilde haberdar olabilmek adına ilimiz genelinde bulunan 129 okulun tamamında 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' olarak personel görevlendirilmiştir."