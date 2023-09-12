Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.
Giriş: 12.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:26
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4-12 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 10 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 40 sentetik hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.