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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:26
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4-12 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 10 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 40 sentetik hap ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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