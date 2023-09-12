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        Kırıkkale'de park halindeki taksi kundaklandı

        Kırıkkale'de park halindeki taksi kundaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 23:54 Güncelleme: 13.09.2023 - 00:04
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        Kırıkkale'de park halindeki taksi kundaklandı
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        Güzeltepe Mahallesi 550. Sokak'ta park halindeki 71 T 0169 plakalı bir taksinin yandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        A.B'ye ait olduğu öğrenilen takside çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Otomobilin bagaj kısmına benzin dökülerek ateşe verildiği belirlenen olayla ilgili, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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