Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Kırıkkale ve çevre illerde hırsızlık ve yağma olaylarına karıştığı, ayrıca cezaevi firarisi oldukları belirlenen C.B. ve E.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 hükümlüyü merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan C.B. ile 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.