Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında hırsızlık ve yağma suçlarından 19 ve 18 yıl hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Kırıkkale ve çevre illerde hırsızlık ve yağma olaylarına karıştığı, ayrıca cezaevi firarisi oldukları belirlenen C.B. ve E.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 hükümlüyü merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde yakaladı.

        Hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan C.B. ile 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler

        Benzer Haberler

        KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ TAKSİ KUNDAKLANDI
        KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ TAKSİ KUNDAKLANDI
        Kırıkkale'de park halindeki taksi kundaklandı
        Kırıkkale'de park halindeki taksi kundaklandı
        Kırıkkale'de park halindeki taksi kundaklandı
        Kırıkkale'de park halindeki taksi kundaklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de yayla evinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de yayla evinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de okul çevrelerinde 80 polis görevlendirildi
        Kırıkkale'de okul çevrelerinde 80 polis görevlendirildi