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        Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:33
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        Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M'yi kent merkezinde yakaladı.

        Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen eski astsubay A.M. işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.

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