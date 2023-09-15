Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4-14 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, düzenlediği operasyonlarda 21 elektronik sigara, 6 bin dolu makaron, 50 paket elektronik sigara tütünü, 23 kaçak akıllı kol saati, sigara sarma makinesi, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 17 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 10 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.