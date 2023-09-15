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        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 13:35 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:43
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        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4-14 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonlarda 21 elektronik sigara, 6 bin dolu makaron, 50 paket elektronik sigara tütünü, 23 kaçak akıllı kol saati, sigara sarma makinesi, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 17 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 10 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

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