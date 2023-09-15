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        Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi

        Kırıkkale'de trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:48
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        Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, Kurtuluş Mahallesi Kırgaz kavşağında bir pikabın drift yaptığını tespit etti.

        Ekiplerce sürücüye 20 bin 342 lira idari ceza uygulandı.

        KGYS kamerasının kaydettiği görüntüde sürücü, 2 otomobilin kavşakta bulunduğu sırada aracıyla drift yapıyor.

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