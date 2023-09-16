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        Kırıkkale'de şok uygulamalarda 6 bin 683 kişi sorgulandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen şok uygulamalarda 6 bin 683 kişi sorgulandı, aranan 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:55
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        Kırıkkale'de şok uygulamalarda 6 bin 683 kişi sorgulandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen şok uygulamalarda 6 bin 683 kişi sorgulandı, aranan 12 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında ekiplerin uygulamaları sürüyor.

        Düzenlenen şok uygulamalarda, 6 bin 683 kişi ve 22 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

        Ayrıca, 8 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız 2 tüfek, kurusıkı tabanca ve 179 fişek ele geçirildi.

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