Yahşihan'da "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan Belediyesi ile Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It) öncülüğünde Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Yeni Sanayi Sitesi'nde bir araya gelen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve personeli ile gönüllerden oluşan grup, atık ve çöpleri topladı.

Etkinlikte konuşan Türkyılmaz, daha temiz bir dünya için Let's Do It ekibiyle Yeni Sanayi Sitesi'nde çevre temizliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu farkındalığa katkı sağlayan gençlere teşekkür eden Türkyılmaz, etkinliğe yaklaşık 300 kişinin katıldığını dile getirdi.